Amasya Valisi Masatlı Taşova ilçesinde incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı, ilçeye bağlı Esençay ve Boraboy köylerini ziyaret edip çalışmaları inceleyip vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları ve daha sonra Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Türk milletine de geçmiş olsun dileğinde bulunan Masatlı, "Biz büyük bir milletiz ve büyük bir millet olunca da bu coğrafyanın neresinde bir şey olursa olsun, bizler o insanlarımıza el uzatıp, o insanlarımızın yaralarını sarıp, destek olmakla görevliyiz. Amasya ilimiz afetlerin olduğu andan itibaren gerek iş makineleri, personeli ve yardımlarıyla o bölgeleri destekliyor ve desteklemeye devam ediyor." dedi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Kovid-19 salgınıyla mücadele edildiğini anlatan Masatlı, "Tüm dünyada olduğu gibi biz de mücadeleye devam ediyoruz. Yalnız bizim farkımız, bu salgından en az hasarla geçmemiz. Dünyanın en iyi aşılama yapan ülkelerinden biri durumdayız." ifadesini kullandı.

Batı ülkelerinde yaşlıların huzurevlerinde ölüme terk edildiğini vurgulayan Masatlı, "Yatak ve tedavi edecek ilaç bulamadılar, hatta birbirlerinin maskelerine el koydular. Ülkemizde çok şükür, tıbbi malzeme, gerek üretim ve çalışma olarak hiçbir şey eksilmedi. Tarımsal ve sanayi üretimimiz devam ediyor, sadece hizmet sektöründe salgından kaynaklı sıkıntı oldu. Onu da hükümetimizin aldığı tedbirlerle en az sıkıntı ile atlatıyoruz. Birlikte, dayanışma içinde gönül birliği içinde çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Masatlı, bu yıl Amasya'yı sulamada zirveye taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine işaret ederek, "Geçen yıl 3 milyon 600 bin lira sulama bütçesi var iken, bu yıl 32 milyon lira ile sekiz kat atırıyoruz. Geçen yıl 611 hektar sulamaya açtık, bu yıl 4 bin 850 hektarı İl Özel İdaresi olarak sulamaya açıyoruz. İnşaatı devam eden Aydınca Barajı'mızı en kısa sürede açacağız. Özbaraklı Barajı ile çok yakından ilgileniyoruz ve ilimize elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Masatlı'ya ziyaretlerinde Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile diğer yetkililer eşlik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk