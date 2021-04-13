Amasya Valisi Masatlı: "Patates ve soğanları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız"
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Amasya Valisi Masatlı: "Patates ve soğanları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Amasya Valisi Masatlı: 'Patates ve soğanları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız'

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Çiftçimizden temin edilen patates ve soğanları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" dedi.

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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Çiftçimizden temin edilen patates ve soğanları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda üreticilerden satılamayan patates ve soğanların doğrudan temin edilerek kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sürecinin planlamasına ilişkin Vali Masatlı'nın başkanlığında toplantı yapıldı.

Geçen yıl patates ve soğan üretiminin oldukça verimli geçtiğini belirten Mustafa Masatlı, buna karşın Korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı restoranlarla konaklama tesislerinin tam kapasite çalışamamasından dolayı çiftçilerin patates ve soğanının bir kısmının satılamayıp depolarda bekletildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte üreticilerin zarar etmesini engellemek adına depolarda bekleyen bu ürünlerin piyasa fiyatları üzerinden satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılması talimatını verdiğine değinen Masatlı, "İlimizdeki dağıtımı gerçekleştirmek için ilgili kurumlarımız gerekli hazırlıklarını yaptılar. En kısa sürede çiftçimizden temin edilen patates ve soğanları ilimiz genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştırmamız için bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza Amasya halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Toplantıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisinden yöneticiler yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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