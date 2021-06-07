Amasya Valisi Masatlı muhtarlarla buluştu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Kültür Merkezi'nde, düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı, muhtarlığın halk ile devlet arasında bağ kuran köklü bir müessese olduğunu söyledi.

Tarımsal sulamada yapılan analizler neticesinde yol haritasının belirlendiğini ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kat artırdığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. İlimizin bazı kesimlerinde kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve DOKAP'tan ciddi ölçülerde desteklemeler alıyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur