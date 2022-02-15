Amasya Valisi Masatlı: "Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin" - Haberler
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Amasya Valisi Masatlı: "Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Amasya Valisi Masatlı:

Son dönemde yatırımcıların rotasını çevirdiği Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalar, korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen istihdam rakamlarını artırdı.

AMASYA (İHA) - Son dönemde yatırımcıların rotasını çevirdiği Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) fabrikalar, korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen istihdam rakamlarını artırdı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaklaşık 6 bin 500 kişinin istihdam edildiği Merzifon OSB'de genişleme çalışmaları sonrasındaki istihdam hedefinin 9 bin kişi olduğunu açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında il genelinde ihracatın yüzde 50 artmasında Merzifon OSB'nin çok önemli payı olduğunun altını çizen Vali Masatlı, "Salgının en yoğun yaşandığı dönemlerde bile elektrik sarfiyatı yüzde 25 arttı. Burada şu an itibarıyla 66 işletmemizde yaklaşık 6 bin 500 kişi istihdam ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Merzifon OSB'nin genişletilmesi projesinin 2022 yatırım programına alındığını aktaran Mustafa Masatlı, "144 hektarlık alanda başladığımız genişleme çalışmalarıyla beraber Merzifon OSB'deki çalışan sayısı 9 bini bulacak" diye konuştu.

2023 hedefleri doğrultusunda kent genelindeki OSB'lerin genişleme çalışmalarını da özenle takip ettiklerine değinen Masatlı, çarkları durdurmayıp üretimi sürdüren yatırımcılara, yöneticilere ve çalışanlarına teşekkür etti. - AMASYA

Amasya Valisi Masatlı: Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin

Amasya Valisi Masatlı: Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Amasya, OSB, Ekonomi, Haberler

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