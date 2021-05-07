Amasya Valisi Masatlı: "İlimizde Nisan ayında yaklaşık 5 bin kişiye toplamda 16,5 milyon lira destek sağlandı"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, devletin pandemi sürecinde çalışanları yalnız bırakmayarak sadece Nisan ayında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla ilde yaklaşık 5 bin kişiye 16,5 milyon liranın üzerinde destek sağladığını açıkladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, devletin pandemi sürecinde çalışanları yalnız bırakmayarak sadece Nisan ayında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla ilde yaklaşık 5 bin kişiye 16,5 milyon liranın üzerinde destek sağladığını açıkladı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde şu ana kadar yaklaşık 157 milyon kişinin enfekte olmasına ve 3,2 milyonu aşan sayıda insanın hayatını kaybettiğine değinen Vali Masatlı, "Salgın dünya ekonomisine de önemli ölçüde zarar vermiştir. Gerek sosyal yardımlar gerekse düşük faizli uzun vadeli kredilerle toplumun tüm kesimlerine yönelik destekleri hayata geçiren devletimiz salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan sektörlerde çalışan insanımıza da çeşitli destekler sunarak vatandaşlarını mağdur etmemiştir" diye konuştu.

Kent genelinde valiliğin koordinesinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla verilen desteklere ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Masatlı, "Amasya özelinde sadece Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 3 ay süreyle uzatılan 'Kısa Çalışma Ödeneği' uygulamasıyla 3093 kişiye 11.069.755 TL, 'İşbaşı Eğitim Programı' uygulamasıyla 1202 kişiye 2.795.538,63 TL, 'Toplum Yararına Programlar' kapsamında 500 kişiye 2.306.038,85 TL, 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Programıyla' 180 kişiye 324.844,52 TL ve 20 engelli kursiyere 8.865,00 TL olmak üzere, toplamda 4 bin 995 vatandaşımıza 16.505.042 TL tutarında destek sağlanmıştır. Bu destekler Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla özellikle Ramazan Bayramı öncesinde normal süresinden önce hak sahiplerine ödenmiştir" şeklinde konuştu.

Masatlı, "Bu vesileyle 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla halkımızı bir nebze olsun rahatlatan uygulamaları hayata geçiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere hükümetimize Amasya halkı adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı