Amasya Valisi Masatlı: "Halkımız caddelerdeki hassasiyeti ev ortamlarında göstermemekte"
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Amasya Valisi Masatlı: "Halkımız caddelerdeki hassasiyeti ev ortamlarında göstermemekte"

08.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:53
Amasya Valisi Masatlı:

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Caddelerde, meydanlarda yüksek oranlarda tedbirlere uyulmaktadır.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Caddelerde, meydanlarda yüksek oranlarda tedbirlere uyulmaktadır. Ancak maalesef halkımız aynı hassasiyeti ev ortamlarında göstermemekte ve aile ziyaretlerine devam etmektedirler. Vaka artışının en önemli sebebi budur" dedi.

Korona virüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan kentin içinde bulunduğu Karadeniz Bölgesinde yüksek oranlarda vaka artışlarının görüldüğüne vurgu yapan Vali Masatlı, 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamındaki denetimlere ağırlık verildiğini söyledi.

Özellikle Suluova ve Merzifon ekseninde yoğunlaşan vakaları normal seviyelere indirmenin öncelikleri olduğunun altını çizen Mustafa Masatlı, "İlimiz yüksek risk grubunda yer aldığı için normalleşeme sürecini başlatamıyoruz. Bu da esnafımızın açılma sürecini geciktiriyor. Tüm ilçelerimizde ilgili birimlerimiz cadde cadde, sokak sokak denetim yapıyorlar. Bu sürece halkımızda destek vermeli, akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerine bir süreliğine, sevdiklerimizin sağlığı için ara verilmelidir. Hastalığı bulaştıracağımız bir insanın sağlığını kaybetmesi dinen de omuzlarımıza sorumluluk yükleyecektir. Halkımızdan bu noktada biraz daha duyarlılık ve fedakarlık beklemekteyiz" diye konuştu.

Masatlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen pandemi tedbirleri değerlendirme toplantısına vali yardımcılarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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