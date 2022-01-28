Amasya Valisi Masatlı'dan taziye ziyareti - Haberler
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Amasya Valisi Masatlı'dan taziye ziyareti

AA, Tevfik Öztürk - Güncel
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Amasya Valisi Masatlı'dan taziye ziyareti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 24 Ocak'ta Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evinden köyüne dönmeye çalışırken hayatını kaybeden Yusuf Özkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 24 Ocak'ta Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evinden köyüne dönmeye çalışırken hayatını kaybeden Yusuf Özkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tepe Mahallesi'nde yaşayan Özkan'ın ailesini evlerinde ziyaret eden Masatlı, aynı zamanda Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli olan Özkan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Ziyarette Vali Masatlı'ya Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç eşlik etti.

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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