Amasya Valisi Masatlı'dan taziye ziyareti

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 24 Ocak'ta Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evinden köyüne dönmeye çalışırken hayatını kaybeden Yusuf Özkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tepe Mahallesi'nde yaşayan Özkan'ın ailesini evlerinde ziyaret eden Masatlı, aynı zamanda Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli olan Özkan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Ziyarette Vali Masatlı'ya Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç eşlik etti.