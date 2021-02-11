Amasya Valisi Masatlı'dan şehit ailesine ziyaret

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile şehit ailesini ziyaret etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Masatlı, 1986 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan er Özcan Özen'in annesi Meliha ve babası Mustafa Özen'i evlerinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Masatlı, vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını, Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu ifade etti.

Şehidin anne ve babası da Masatlı ile eşine ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur