Amasya Valisi Masatlı'dan gençlere aşı çağrısı Açıklaması
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Amasya Valisi Masatlı'dan gençlere aşı çağrısı Açıklaması

Amasya Valisi Masatlı'dan gençlere aşı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gençlere aşı çağrısında bulunarak, "Aşılamada yakaladığımız başarıyı sürdürebilmek için tüm halkımızdan, özellikle de gençlerimizden son bir gayret bekliyoruz.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gençlere aşı çağrısında bulunarak, "Aşılamada yakaladığımız başarıyı sürdürebilmek için tüm halkımızdan, özellikle de gençlerimizden son bir gayret bekliyoruz." dedi.

Valilikte düzenlenen Salgın Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Masatlı, Türkiye'de nüfusa göre en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranına sahip yedinci il olan Amasya'da, vakalarda azalış eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu illeri arasında yüzde 69'luk oranla aşılamada başı çektiklerini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu başarıyı devam ettirerek, Türkiye aşı haritasında 'mavi iller' arasına girmektir. İlimizde aşılamaya erişim son derece kolaydır. 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız sağlık kuruluşları başta olmak üzere, Amasya Park AVM, Havalimanı, Otogar, Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi yolunda aşılarını anında yaptırabilmektedir. Ayrıca sanayi ve tarım sektöründe toplu olarak çalışılan yerlerde de aşı hizmetini yerinde vermekteyiz. Aktif vakaların yaş ortalamalarına baktığımızda en çok vakanın 20-40 yaş arasında tespit edildiğini görmekteyiz. Bu da aşılamanın önemini gözler önüne sermektedir. Gençlerimizin bu noktada aşılamaya daha duyarlı davranması toplum sağlığı açısından son derece önemlidir."

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin birçok noktasında mobil aşılama merkezi oluşturulduğunu ifade eden Masatlı, bugün itibarıyla aşılamada yüzde 70,04'lük bir oran yakaladıklarını belirterek, "Gençlerimizin de konuya biraz daha hassasiyet göstermesiyle hedeflediğimiz rakamlara ulaşmamız yakındır. Tüm hemşehrilerimizi güzel günlerimize dönebilmek için aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamada yakaladığımız başarıyı sürdürebilmek için tüm halkımızdan, özellikle de gençlerimizden son bir gayret bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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