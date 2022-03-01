Amasya Valisi Masatlı'dan fabrika ziyaretleri

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mermer ve mobilya fabrikalarını ziyaret etti.

Ziyaretinde fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Masatlı, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sanayi kuruluşlarının üretim alanlarındaki çalışmaları yerinde görmek, sanayici ve iş insanlarıyla karşılıklı istişarelerde bulunmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Masatlı, "Önemli ölçüde istihdam sağlayan bölgedeki yatırımcılarımızla sık sık bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Devletimiz yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Sanayi kuruluşlarının hem üretim hem ihracat hem de istihdam alanında gerek ülke gerekse kent ekonomisine önemli bir katma değer sağladığını vurgulayan Masatlı, yatırım yapmak isteyen sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Masatlı'ya ziyaretinde Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç eşlik etti.