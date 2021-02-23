Amasya Valisi Masatlı başkanlığında OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

OSB'deki toplantıya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, organize sanayi bölgesinin son durumu, istihdam ve mali konular ile yeni yatırım talepleri ele alındı.

Merzifon'da üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Vali Masatlı, salgın sürecine rağmen organize sanayi bölgesinde ihracatın artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Merzifon OSB'nin Amasya ve bölgenin önemli sanayi merkezine dönüşmeye başladığına dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedefleri doğrultusunda üretim yapmaya devam ediyoruz. Bizler Anadolu üreticisi olarak üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinden bütün sektörler etkilendi ancak Merzifon OSB'de bulunan firmalarımız üretimlerini artırdı. Bu da bizim insanımızın sıkıntılı durumlarda bile olsa ne kadar kabiliyetli ne kadar üretken olduğunu gösteriyor. Üretime devam eden yatırımcılarımıza ve işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Toplantıda daha sonra sanayicilerin sorun ve talepleri dinlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan