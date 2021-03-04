Amasya Valisi kim? Mustafa Masatlı kim? Mustafa Masatlı kaç yaşında, nereli?

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AMASYA VALİSİ KİM? MUSTAFA MASATLI KİM?

Mustafa Masatlı, (26 Kasım 1969, Sungurlu, Çorum), Türk bürokrat. 9 Haziran 2020'de Amasya valisi olmuştur ve hâlen görevini sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı programını tamamladı. 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Küre, Yapraklı Kaymakam Vekilliği, Ulaş, Bahçesaray, Demre, Alaçam, Gerede Kaymakamlığı, Tekirdağ Vali Yardımcılığı, Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı, Ardahan Valiliği görevlerinde bulundu. 10 Haziran 2020'de, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla Amasya valiliği görevine başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.