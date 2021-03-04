Amasya Valisi kim? Mustafa Masatlı kim? Mustafa Masatlı kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Amasya Valisi kim? Mustafa Masatlı kim? Mustafa Masatlı kaç yaşında, nereli?

04.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:14
Amasya Valisi kim? Mustafa Masatlı kim? Mustafa Masatlı kaç yaşında, nereli?

Amasya Valisi kim? Mustafa Masatlı kim? Mustafa Masatlı kaç yaşında, nereli? Mustafa Masatlı hayatı, biyografisi!

Amasya Valisi kim? Mustafa Masatlı kim? Mustafa Masatlı kaç yaşında, nereli? Mustafa Masatlı hayatı, biyografisi! Detaylar haberimizde.

AMASYA VALİSİ KİM? MUSTAFA MASATLI KİM?

Mustafa Masatlı, (26 Kasım 1969, Sungurlu, Çorum), Türk bürokrat. 9 Haziran 2020'de Amasya valisi olmuştur ve hâlen görevini sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı programını tamamladı. 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Küre, Yapraklı Kaymakam Vekilliği, Ulaş, Bahçesaray, Demre, Alaçam, Gerede Kaymakamlığı, Tekirdağ Vali Yardımcılığı, Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı, Ardahan Valiliği görevlerinde bulundu. 10 Haziran 2020'de, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla Amasya valiliği görevine başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cemal Hünal Kenan Doğulu Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya Valisi kim? Mustafa Masatlı kim? Mustafa Masatlı kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 23:19:15. #1.14#
title