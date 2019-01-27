Amasya Valisi Dr. Osman Varol: "Tüm İşçilerimizin Bilinçleri Açık"

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde meydana gelen göçükte yaralanan 4 madenciyi hastanede ziyaret etti.

Yerin yaklaşık 400 metre altında yaşanan göçük sonrası ekipler ve meslektaşlarının çabaları sonucu kurtarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan madenciler Bülent Şehri, Orhan Kutluca, Olcay Gücek ve Adem İbik ile görüşen Vali Varol, durumları hakkında Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'den bilgiler aldı.

Madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Varol, "Kendini kurtaran arkadaşımızda çok ciddi sıkıntı yok. Kalan 3 işçimizin 2'sinde küçük ezikler, kısmı kesikler mevcut. Son kurtarılan işçimizin belden aşağısı bir süre toprak altında kaldığı için ayak bölgesinde bir kırığı mevcut. Vücudunda ezikler, kırıklar mevcut. Tüm işçilerimizin bilinçleri açık" dedi.

Varol, göçükle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. AK Parti Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, MHP MYK Üyesi ve Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı ile CHP Belediye Başkan Adayı Serpil Saraçoğlu da madencilere geçmiş olsun dileğinde bulundular. - AMASYA

Kaynak: İHA