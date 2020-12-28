Amasya Valiliğince kitap okuma kampanyası başlatıldı
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Amasya Valiliğince kitap okuma kampanyası başlatıldı

28.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:10
Amasya Valiliğince kitap okuma kampanyası başlatıldı

Amasya Valiliği koordinasyonunda, "Amasya Saatini Kitaba Kuruyor" projesi hayata geçirildi.

Amasya Valiliği koordinasyonunda, "Amasya Saatini Kitaba Kuruyor" projesi hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile ailesi de belirlenen saatte kitap okudu.

Kampanyaya destek veren vatandaşlar, kitap okurken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin geleceğin teminatı olan çocukların fikri gelişimi açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Salgın sürecinde öğretmen ve öğrencilerin 3 milyona yakın canlı ders yaptığını hatırlatan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu derslere devam ederken çocuklarımızın kitaplardan da uzaklaşmamaları gerekir. Kitaplar özgürlüğe ve yeni ufuklara açılan bir kapıdır. Tarihe yön veren tüm insanlar okumaya ve ilme önem vermişlerdir. Biz de Amasyalılar olarak fikir, hayal ve gönül dünyamıza hitap eden kitaplara saatlerimizi kurmak istiyoruz. Ailelerimizin de bu kampanyaya destek olarak hep birlikte kitap okumaları, çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmenin en iyi yollarından biridir."

Amasya halkını cuma ve pazar günleri 20.30-21.00 saatleri arasında kitap okumaya davet eden Masatlı, kitap okurken çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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