Amasya Valiliği'nden tatil yolunda aşı ve çay molası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya Valiliği'nden tatil yolunda aşı ve çay molası

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Sağlık

Amasya Valiliği'nden tatil yolunda aşı ve çay molası Amasya Valiliği, Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine yolculuk edenler için yol kenarında aşı ve çay molası noktası oluşturdu.

Amasya Valiliği'nden tatil yolunda aşı ve çay molası

AMASYA - Amasya Valiliği, Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine yolculuk edenler için yol kenarında aşı ve çay molası noktası oluşturdu.

Amasya - Samsun karayolundaki polis kontrol noktasına gelenlere aşı olup olmadıkları soruluyor. Aşılarını olmayanlar İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 aşılarını yaptırıyor. Dinlenip polislerin çay ve dondurma ikramından sonra yollarına devam ediyor.

Seyahat eden vatandaşların bayramını kutlayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için aşı yaptırmalarının önemine vurgu yaptı.

Aşı yaptırmayan vatandaşları aşılama çadırına yönlendiren Vali Masatlı, "Mola sizden aşı ve çay bizden sloganıyla vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Salgının üstesinden gelmek için, toplumsal bağışıklığı oluşturmamız bakımından da aşıyı yaygınlaştırmamız lazım" dedi.

Kentte hedef nüfusun yüzde 74,26'sının aşılanmış durumda olduğuna değinen Mustafa Masatlı, "Çok kısa bir zaman sonra Amasya'mız aşı haritasında İç Anadolu ve Karadeniz'in mavi illerinden bir tanesi olacak. Belki de ilk ili olacak" diye konuştu.

Sürücülere trafik kurallarına dikkat etmelerini tavsiye eden Masatlı, salgının yayılım hızının ada artmaması için bayramda maske, mesafe ve temizliğe önem göstermeyi sürdürmelerini de istedi.

Ankara'dan Samsun'a seyahat eden Atilla Karamollaoğlu, pankartı görmeleri üzerine ikinci doz aşısını yaptırdığını söyledi. Antalya'dan Artvin'e yolculuk eden Oya Kaya da Amasya Valiliği'ne teşekkür etti.

Vali Masatlı'ya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de eşlik etti.

Amasya Valiliği'nden tatil yolunda aşı ve çay molası
Amasya Valiliği'nden tatil yolunda aşı ve çay molası
Amasya Valiliği'nden tatil yolunda aşı ve çay molası
Amasya Valiliği'nden tatil yolunda aşı ve çay molası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Neslihan Atagül
Spor Balotelli Erol Bulut Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya Valiliği'nden tatil yolunda aşı ve çay molası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 18:45:28. #1.16#

title