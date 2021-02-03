Amasya Valiliği Açık Kapı personeli ev ziyaretlerine devam ediyor
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Amasya Valiliği Açık Kapı personeli ev ziyaretlerine devam ediyor

03.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:38
Amasya Valiliği Açık Kapı personeli ev ziyaretlerine devam ediyor

Amasya Valiliği bünyesinde hizmet veren, Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını tespit ederek etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak için gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine devam ediyor.

Amasya Valiliği bünyesinde hizmet veren, Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını tespit ederek etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak için gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine devam ediyor.

Sosyoekonomik, sağlık ve çevresel faktörler yönünden dezavantajlı vatandaşların evlerine yönelik ziyaretler düzenleyen ekipler, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın selamlarını ilettikleri vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi sonrası etkin şekilde giderilmesine yönelik çalışmaları takip ediyor.

Mobil araç vasıtasıyla daha etkin şekilde yapılan ziyaretlerde yerinde gözlem ile vatandaşların sosyoekonomik, psikolojik, sağlık, çevresel faktörleri değerlendirilerek acil müdahale gereken sorunların tespit edilip ilgili kurumlara yönlendirilmesi sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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