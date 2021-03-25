Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirecek
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Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirecek

25.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:35
Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirecek

Amasya Üniversitesi tarafından 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Alanı' kapsamında Suluova ilçesindeki Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirilmesi planlanıyor.

Amasya Üniversitesi tarafından 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Alanı' kapsamında Suluova ilçesindeki Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirilmesi planlanıyor. Lavanta tarımının uygulanabilirliğiyle ilgili olarak Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'nın katılımıyla toplantı düzenlendi.

Yaptığı sunumda ekonomik değeri hakkında bilgiler verdiği aromatik tıbbi bitki lavantanın yetiştirme koşullarının Suluova ilçesinin doğal şartlarına uygunluğuna dikkat çeken Öğretim Görevlisi Arslan Say, 1 dekar alanda lavanta ekiminin buğday ekimine nazaran 15 kat fazla gelir getirdiğini ve bitkinin dikimden itibaren 25 yıl boyunca verimliliğini sürdürdüğünü belirtti.

Ayrıca sulama, ilaçlama ve çapalama gibi masraflarının olmaması nedeniyle lavantanın alternatif bir ürün olduğunu vurgulayan Arslan Say, "Üniversitemiz 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Alanı' olarak Suluova ilçesi Cürlü köyündeki Yedikır mevkiinde 75 dekarlık alan üzerinde lavanta ekimine yakında başlanacak. Bu kapsamda hedeflerimiz, bölgemiz tarımına alternatif ürünler kazandırmak, çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırmak, tarımdan elde edilen katma değeri arttırmak, yoğun fakat kısa süreli turist çeken ilimizde yeni ve doğal lokasyonlar oluşturmak ve bu alandan elde edilen geliri yükseltmek, aromaterapi ve fitoterapi de kullanılan uçucu yağların üretimi ile ilimizi bu alanda merkez haline getirip bu alanda da turist çekmek, yoğun tarım yapılan ovamızda daha konvansiyonel tarıma dönerek, giderek çoraklaşan ve verimsizleşen topraklarımızı da ıslah etmektir" diye konuştu.

Lavanta yağını kolonya, sabun, krem, losyon, parfüm gibi yöreye özgü turistik ürünlerin yapımında kullanarak kozmetik sektörüne ve bölge ekonomisine katkıda bulunmayı da amaçladıklarına değinen Say, "Lavantayı çay, bal gibi ürünlerin üretiminde kullanarak fitoterapi deki kullanımını yaygınlaştırmak, nane, kekik, adaçayı gibi diğer tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılması için alt yapı oluşturmak, Amasya Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında yapılacak iş birliği ile kırsal alanda tarımsal örgütlenmeyi güçlendirmek hedeflerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.

Projeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da, "Bölgede yaygınlaşması beklenen lavanta tarımı için akademisyenler ve proje ekibimiz olarak bölge çiftçilerine tarla seçimi, toprak örneklerinin alınması, analiz sonuçlarına göre toprak hazırlığının yapılması lavanta fidesi ekimi ve yetiştiriciliği hakkında eğitim verilmesinin yanı sıra düzenli aralıklarla bakım ve kontrollerinin yapılmasına öncülük etmesi gibi faaliyetleri de üstlenmek istiyoruz. Bu bağlamda son ürün olan lavanta yağının çıkartılması işlemini üniversitemiz tarafından sertifikalandırılarak yapılması hizmetini de çiftçilerimize sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Masatlı da, planlanan çalışmalarla ilgili istişarede bulunduğu Rektör Elmacı ve ekibine başarılar dileyerek projeye destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Toplantıda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Recep Kürkçü, Genel Sekreter Yardımcısı Duran Çuhadar ve Suluova Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Veli Çeliktaş da yer aldı. - AMASYA

Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirecek
Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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