Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı Merzifon'da gerçekleştirildi

AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı başkanlığında Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi.

Rektör Elmacı, senato toplantısı öncesinde gazetecilere, Amasya Üniversitesinin gün geçtikçe güçlendiğini söyledi.

Üniversitede akademik ve idari anlamda başarılı çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Elmacı, akademisyenlerin geleceğe güvenle bakan bir üniversitenin gereğini yerine getirdiklerini belirtti.

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Merzifon Yüksekokulunun yeni yapılan binalarda eğitim öğretim hayatına devam ettiğini aktaran Elmacı, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılında hem Merzifon'da hem de üniversitemizde neler yapacağımızın görüşmesini yapacağız. Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Merzifon Yüksekokulunda niteliği artırmaya yönelik akademisyen sayılarındaki eksiklikleri gidermek için çalışmalarımız hızlı şekilde sürüyor. Öğrencilerimiz açısından gerekli bilgisayar laboratuvarı gibi ihtiyaçların yeni binalarımızda yeniden kurulumunu gerçekleştirdik. Merzifon, Amasya'mızda ihracatı en fazla yapan ilçemiz. Buna bağlı olarak Merzifon'da faaliyet gösteren firmalara destek olmak amacıyla uluslararası ticaret ve lojistik gibi bir bölüm kurmayı düşünüyoruz. İnşallah senatodan geçirip YÖK'e teklif edeceğiz."

Toplantıya Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Önder Duman, yüksekokul müdürleri ve senato üyeleri katıldı.