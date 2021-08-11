Amasya Üniversitesi'nden diyabetik yaralara umut olacak çalışma
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Amasya Üniversitesi'nden diyabetik yaralara umut olacak çalışma

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Sağlık

Amasya Üniversitesi'nden diyabetik yaralara umut olacak çalışma Amasya Üniversitesi'nde geliştirilen hidrojel tabanlı yara örtüsü diyabetik yaralar, dolaşım bozukluğuna bağlı yaralar ve uzun süre yatan hastalarda yatmaya bağlı yaralarının tedavisinde umut oldu.

Amasya Üniversitesi'nden diyabetik yaralara umut olacak çalışma

AMASYA - Amasya Üniversitesi'nde geliştirilen hidrojel tabanlı yara örtüsü diyabetik yaralar, dolaşım bozukluğuna bağlı yaralar ve uzun süre yatan hastalarda yatmaya bağlı yaralarının tedavisinde umut oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Önder İdil, Arş. Gör. Umut Çelikoğlu, Arş. Gör. Emine Çelikoğlu ve yüksek lisans öğrencisi Canfide Merve Yemiş'ten oluşan ekip "Spirulina Sp. İçeren Fibroin Hidrojellerin Tasarlanması" başlıklı projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 2 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirten Önder İdil, "Uzun süre yatan hastaların iyileşmeyen yaralarını veya diyabet hastalığı nedeniyle oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde derin yaralar haline gelmeden iyileşmesini sağlayan fibroin tabanlı bir hidrojel, yara örtüsü elde ettik" dedi.

Üniversite laboratuvarında geliştirilmesine devam ettikleri ürünün içerisine yara dokusunu iyileştirmek için oksijen üretme kabiliyeti olan siyanobakteri eklediklerini anlatan İdil, TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmanın TEKNOFEST 2021 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması proje kategorisinde de finale kaldığını söyledi.

Dünyada 382 milyon, Türkiye'de ise 10 milyonu aşkın diyabet hastasının bulunduğuna değinen Arş. Gör. Emine Çelikoğlu da, "İpekböceği liflerinden fibroini saflaştırdık. Ortamın yara iyileştirici özelliğine katkı sağlamak amacıyla da gıda katkı maddesi olarak yaygın şekilde kullanılan spirulina mikroorganizmasını sisteme entegre ettik. Böylelikle hem biyouyumlu hem de yaraların iyileşmesi için antioksidan, antimikrobiyel özellik gösteren bir materyal geliştirmiş olduk" diye konuştu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da, "Çalışan, üreten, üniversitemize değer kazandıran tüm öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi'nden diyabetik yaralara umut olacak çalışma
Amasya Üniversitesi'nden diyabetik yaralara umut olacak çalışma
Amasya Üniversitesi'nden diyabetik yaralara umut olacak çalışma
Amasya Üniversitesi'nden diyabetik yaralara umut olacak çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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