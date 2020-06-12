Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali
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Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Başkan Sarı, Atatürk'ü karşılayan heyetin isimlerini tek tek saydı Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 101. Yılı ve 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kutlamaları başladı.

12.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:52

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali

Başkan Sarı, Atatürk'ü karşılayan heyetin isimlerini tek tek saydı

AMASYA - Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 101. Yılı ve 12-22 Haziran Amasya

Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kutlamaları başladı.

Amasya'da her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 101. Yılı, 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali pandemi nedeniyle bu yıl toplu etkinlikler olmadan başladı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan festival saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şeref defterinin imzalanmasının ardından konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mahiyetindeki muhterem heyetin Amasya'mıza teşriflerinin 101. yılını kutlamak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün ülkemiz için son derece kıymetli, ehemmiyetli ve önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce Samsun'a çıkışıyla başlayan İstiklal mücadele süreci gerçek mana ve muhtevasını Amasya'da bulmuş, bundan dolayı da biz Amasyalılar olarak onurluyuz, gururluyuz ve 81 vilayetin içerisinde en önde geleni ve o zamanki başlamış sürecin yani meşalenin Amasya'da yanmasıyla beraber özgürlüklerin başlangıcı noktasında ve kurtuluştan kuruluşa Amasya'nın kararıyla verilmesinden dolayı da ayrıca ve bizim için çok önem arz eden övünç kaynağı olan bu manalı günden dolayı da Amasyalılar ayrıca bir onur taşımaktadır" dedi.

Başkan Sarı, konuşmasının sonunda Atatürk'ü Cülüstepe bölgesinde Mehmet Teyfik Efendi ile birlikte karşılayan 53 kişilik heyetin isimlerini tek tek saydı. Sarı; "Eğer Mehmet Teyfik Efendi ile birlikte bu saydığım isimler, Atam tüm Amasya emrinizdedir demeseydi, bugün ne siz olurdunuz ne de ben burada konuşuyor olurdum. Herkes Mehmet Teyfik Efendi'ye ve bu isimlere vefa borçludur" dedi.

Başkan Sarı'nın yaptığı bu konuşma, katılımcılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Sizlerin, Amasya'mızın ve tüm milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi ile başlayan Milli Mücadele ateşinin tutuştuğu o günün 101. yıldönümünde hepinizin bu güzel gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Bir gelenek haline gelen 12 Haziran'la başlayan 22 Haziran'da tamimin açıklandığı, ilan edildiği gün son bulan etkinlikler dizisi festivalimizin de hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi tebrik ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye tarafından yaptırılan, Mustafa Kemal Atatürk'ü Amasya'da karşılayan 53 kişilik heyetin isimleri Yavuz Selim Meydanı'nı duvarına asıldı.

Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 101. yılı ve 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, STK'lar, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali

Kaynak: İHA

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