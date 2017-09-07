Amasya Tso Başkanı Kırlangıç'a Ziyaret

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Süleyman Torun, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç'ı ziyaret etti.



Kırlangıç, ziyaret yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren sadece il merkezine değil, kentin geneline büyük önem verdiklerini söyledi.



Ekonomiye katkı sağlamak ve üretimi teşvik etmek için Taşova'ya yeni projeler kazandırdıkları ifade eden Kırlangıç, şunları kaydetti:



"KOSGEB desteklerinden faydalanabilmeleri için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenleyerek onlarca Taşovalı girişimcimize sertifika alma imkanı sağladık. Taşovalı hemşehrilerimizi mülki ve idari amirleri ile 'Taşova Geleceğini Konuşuyor' isimli bir toplantıda bir araya getirerek birlikte çalışmalar yaptık. Tarım ve ormancılık alanında Taşova'nın bir değer olduğunu her fırsatta her ortamda dile getirdik. Bunun için bir Sera OSB Bölgesi'nin Taşova için gerekliliğini savunduk ve çok şükür ki artık bu hayal gerçek olmaya çok yakın. Vali Osman Varol'un başkanlığında Taşova Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Proje Toplantısını gerçekleştirdik. Tarımın yanı sıra sanayi faaliyetlerinin de geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da yoğun çalışmalar yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda belediyemiz ile 250 dönümlük bir arsayı Taşovalı sanayicimizin kullanımına tahsis edeceğiz."



Kırlangıç'ın yaptığı çalışmalara teşekkür eden Torun ise, "Amasya TSO'nun yakaladığı bu ivme hepimizi sevindirdi. Bu hareketlenmede başkanımızın yüklendiği rolün hepimiz farkındayız. Birlikte hareket edebilme kabiliyeti ve bizlere olan yakınlığı sayesinde yürütülen tüm çalışmaların içinde yer alıyoruz." dedi.