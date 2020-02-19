Amasya sosyal konut kura tarihi belli oldu

19.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:48

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Av.Galip Uzun, Amasya merkez ve Gümüşhacıköy'de yapılacak sosyal konutların kura tarihinin 29 Mayıs 2020 olduğunu açıkladı.



Uzun yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' başladı. Amasya'nın kura tarihi belli oldu. Amasya için kura tarihi 29 Mayıs 2020 olarak açıklandı" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA