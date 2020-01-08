Amasya Şeker Fabrikası yetkilileri çiftçilere bilgilendirmede bulundu

08.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:51

Amasya Şeker Fabrikası yetkilileri, Havza'da Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi üyesi çiftçilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, ilçedeki özel bir tesiste düzenlenen toplantıda, 2019-2020 kampanya döneminde hedeflerini tutturduklarını, yüzde 113 kapasite ile üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampanya döneminde 4 il 10 bölge ve dış saha pancar ekim alanlarından 673 bin ton pancar alımını 109 günlük kampanya süresince başarı tamamladıklarını belirten Saatcı, Havza'da 10 bin ton şeker pancarı hasadı yapıldığını bildirdi.

Geçen dönem ton başına 300 lira pancar baz alım fiyatını Türkiye'de ilk açıklayan şirket olduklarını dile getiren Saatcı, "Bu fiyat, diğer özel ve kamu şeker fabrikalarınca da kabul görerek diğer pancar ekicisi çiftçiler için de umut oldu. 2020-2021 pancar kampanyası dönemi pancar alım fiyatı, devletin açıklayacağı kesin pancar alım fiyatının 10 lira üzerinde olacaktır." dedi.

Bölgede şeker pancarı ekimini artırmayı hedeflediklerine işaret eden Saatcı, şöyle devam etti:

"Pancar yoksa fabrika yok, sanayici yok, nakliyeci yok, çalışan yok. Pancardan aldığı güçle diğer ürününü garanti edebilecek bir çiftçi de yok olacaktır. Pancar hiçbir ürünün alternatifi değildir. Pancar tarımı mısırla, soğanla, buğday ile karıştırılmamalıdır. Ancak münavebe dönemlerinde bu ürünlere dönülebilir ve tercih edilebilir olsa da pancar, getirisi bakımından risk almaz. Pancarın üreticisi de alıcısı da bedeli de daha ilk tohum toprağa düşmeden bellidir."

Programda daha sonra 2020-2021 pancar kampanyası döneminde uygulanacak teşvikler, prim ve avans ödemeleri, ilaçlama ve kullanılacak tohumlar hakkında bilgi verildi, çiftçilerin soruları cevaplandı.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Amasya Şeker Fabrikası Başkan Yardımcı Ahmet Özarslan, yönetim kurulu üyeleri Nazmi Polat ve İhsan Avcı, fabrika genel müdürü Cemal Sunulu ile sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA