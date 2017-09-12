Amasya Şeker Fabrikası'nda 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

AMASYA(AA) - Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin tamamlandığını bildirdi.



Saatcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya Şeker Fabrikası ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) temsilcileri arasında yapmış oldukları toplantı sonucu anlaşma sağlandığını ifade ederek, "Toplu iş sözleşmemiz fabrikamıza, işçilerimize ve Şeker-İş Sendikasına hayırlı olsun. Ciddi bir anlayış içerisinde ve olgunlukla karşılıklı görüşmeler bugüne kadar devam etmiş ve işçi sendikamızın çalışanlar adına talepleri fabrikamızın imkanları nispetinde azami oranda karşılanmaya çalışılmıştır. Mükemmel, iyinin düşmanıdır, gönül ister ki her şeyin en fazlasını verelim." diye konuştu.