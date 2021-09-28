FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Amasya Şeker Fabrikası 68. Pancar Alım Kampanyası Başladı. Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN İlçemizin en büyük sanayi kuruluşu Amasya Şeker Fabrikası'nın 68. pancar alım kampanyası açılış törenine katıldı. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi bünyesinde bulunan Şeker fabrikası tesislerinde düzenlenen tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. 68. pancar alım kampanyası açılış töreni programında konuşan Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SAATCI fabrikanın çalışmaları ve yeni döneme ilişkin bilgiler aktarırken, Suluova Belediye Başkanı Fatih ÜÇOK, Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI, Amasya Milletvekilleri Hasan ÇİLEZ ile M. Levent KARAHOCAGİL, Amasya Valimiz Sayın Mustafa MASATLI'da konuşmalarında "Yeni pancar alım döneminin hayırlı olmasını" temenni ettiler. Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancar getiren üreticilere, Amasya Valimiz Sayın Mustafa MASATLI, Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, ve katılımcı protokol tarafından plaket ve de hediyeler verildi. Daha sonra Amasya Şeker Fabrikası 68. pancar alım kampanyası kesilen kurban ve dualar eşliğinde başladı. Törene, Amasya Valisi Sayın Mustafa MASATLI, Amasya Milletvekili Hasan ÇİLEZ, Levent KARAHOCAGİL, Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI, Belediye Başkanı Fatih ÜÇOK, Amasya Şeker Fabrikası A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZARSLAN, Amasya Pancar Ekicileri Koop. Başkanı Mustafa SAATCI ile kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler ve vatandaşlar katıldılar.

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