Amasya Şeker Fabrikası 68. Pancar Alım Kampanyası Başladı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya Şeker Fabrikası 68. Pancar Alım Kampanyası Başladı.

Habermetre - Haberler | Toplum
Amasya Şeker Fabrikası 68. Pancar Alım Kampanyası Başladı.

Amasya Şeker Fabrikası 68. Pancar Alım Kampanyası Başladı.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Amasya Şeker Fabrikası 68. Pancar Alım Kampanyası Başladı. Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN İlçemizin en büyük sanayi kuruluşu Amasya Şeker Fabrikası'nın 68. pancar alım kampanyası açılış törenine katıldı. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi bünyesinde bulunan Şeker fabrikası tesislerinde düzenlenen tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. 68. pancar alım kampanyası açılış töreni programında konuşan Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SAATCI fabrikanın çalışmaları ve yeni döneme ilişkin bilgiler aktarırken, Suluova Belediye Başkanı Fatih ÜÇOK, Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI, Amasya Milletvekilleri Hasan ÇİLEZ ile M. Levent KARAHOCAGİL, Amasya Valimiz Sayın Mustafa MASATLI'da konuşmalarında "Yeni pancar alım döneminin hayırlı olmasını" temenni ettiler. Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancar getiren üreticilere, Amasya Valimiz Sayın Mustafa MASATLI, Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, ve katılımcı protokol tarafından plaket ve de hediyeler verildi. Daha sonra Amasya Şeker Fabrikası 68. pancar alım kampanyası kesilen kurban ve dualar eşliğinde başladı. Törene, Amasya Valisi Sayın Mustafa MASATLI, Amasya Milletvekili Hasan ÇİLEZ, Levent KARAHOCAGİL, Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI, Belediye Başkanı Fatih ÜÇOK, Amasya Şeker Fabrikası A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZARSLAN, Amasya Pancar Ekicileri Koop. Başkanı Mustafa SAATCI ile kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler ve vatandaşlar katıldılar.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri
Magazin Demet Özdemir Tanem Sivar
Spor Mehmet Topal Abdullah Öcalan
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hava Durumu Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amasya Şeker Fabrikası 68. Pancar Alım Kampanyası Başladı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:40:00. #1.12#