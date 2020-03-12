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Amasya, Ekonomi

Amasya Şeker, 'etil alkol' üretimini artırdı

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, korona virüsünden dolayı 'etil alkol'den imal edilen dezenfektan ve türevlerine olan talebin artması nedeniyle etil alkol üretimlerini katlayarak Türkiye'nin hizmetine sunduklarını söyledi.

12.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:39
Amasya Şeker, 'etil alkol' üretimini artırdı

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, korona virüsünden dolayı 'etil alkol'den imal edilen dezenfektan ve türevlerine olan talebin artması nedeniyle etil alkol üretimlerini katlayarak Türkiye'nin hizmetine sunduklarını söyledi.


Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı yaptığı yazılı açıklamada, "Gücünü ve sermayesini Amasya ve civarı pancar ekicisi çiftçilerinden alan Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. atıl vaziyette bulunan Etil Alkol Üretim Tesisleri'ni zor şartlar altında bakım ve onarımını yaparak etil alkol üretimine başlama kararı almıştır. Yıllarca atıl vaziyette kalan Etil Alkol Üretim Tesisleri Türkiye ekonomisi ve Türk sanayisinin artan etil alkol talebini karşılamak ve ülkemizi bu bağlamda dışa bağımlılığını azaltmak maksadı ile AK Parti Grup Başkanı Prof. Mehmet Naci Bostancı öncülüğünde bölge milletvekillerimiz ve Valimiz ile ilimiz bürokrasisinin rehberliğinde, Amasya Şeker Fabrikası A.Ş Yönetim Kurulu'nun üstün çabası ve gayretleriyle tarihi bir misyon yüklenerek 13 yıl aradan sonra bu güzide tesisi tekraren Türk ekonomisine kazandırılması için süratle etil alkol üretimine başlamıştır. 2017 yılında tamamen yerli ve milli imkanlar dahilinde üretilen etil alkol gıda, kimya, sağlık ve kozmetik sanayi hizmetine sunulmuş, çok kısa bir sürede söz konusu alanda beğeni toplayarak aranılan ve istenilen bir ürün haline getirilmiştir. 2019 yılında şirketimiz etil alkol ürün gamını artırmak daha geniş kesimlere hitap etmek ve yine ülkemizin dışa bağımlığını azaltmak maksadı ile tıbbi kullanıma yönelik ambalajlı etil alkol tesisini kurmuş ve bugün gelinen noktada ülkemizin birçok ilinde mevcut sağlık kurumlarının kullanımına hazır hale getirmiştir. Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarının üstün gayretleri neticesi, zamanında ve yerinde alınan önlemler sayesinde her ne kadar diğer dünya ülkeleri kadar ülkemizi etkilemese de giderek ve artan oranda ülkemizi tehdit edecek düzeye ulaşmıştır. Artan tehdit, beraberinde Covid-19 virüsü ile mücadele ve müdahalede kullanılacak etil alkol den imal edilen dezenfektan ve türevlerine olan talebi de artırmış durumdadır. Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. şu ana kadar etil alkolden imal edilen dezenfektan ve türevi malzemeleri için kendisine gelen tüm yurt içi talebi herhangi bir firmaya tekel oluşturmayacak sayıda ve miktarda Türkiye'de yerleşik firmaların kullanımına sunmuştur. Her zaman ve her şart altında Türkiye'nin hizmetinde olan Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 09 Mart 2020 tarihinde almış olduğu kararla elindeki ve bulacağı her gram melası etil alkol üretimine çevirmek suretiyle ülkemiz etil alkol ihtiyacını giderme görevini de üstlenmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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