Amasya Şeker'den çiftçiye can suyu
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Amasya Şeker'den çiftçiye can suyu

Amasya Şeker'den çiftçiye can suyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, çiftçiye ekim, tohum ve gübre avansı olarak 14,5 milyon TL ayni ve nakdi avans ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, çiftçiye ekim, tohum ve gübre avansı olarak 14,5 milyon TL ayni ve nakdi avans ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Saatcı yaptığı açıklamada, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle içerisinde bulunduğumuz zor zamanları çiftçilerimizin ekonomik olarak daha rahat atlatabilmeleri için şirketimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup haziran vadeli olan şeker avansı ve çapa avansı planlandığı tarihten öne çekilerek 3 Mayıs tarihi itibari ile şeker avansı dağıtımına başlanmıştır" dedi.

Çiftçilerin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceklerini belirten Saatcı, "Çapa avansı ise dekar başına 160,00 TL olacak şekilde 10 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılmış olacaktır. Dağıtılacak şeker ve çapa avansı yaklaşık 9 milyon TL'ye, toplamda dağıtılan avans tutarı ise 23,5 milyon TL rakamına ulaşmış olacaktır" ifadelerini kulandı. - AMASYA

Amasya Şeker'den çiftçiye can suyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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