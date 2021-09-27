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Amasya Şeker'de 68. pancar alım kampanyası dualarla başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Amasya Şeker'de 68. pancar alım kampanyası dualarla başladı

Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası kurban kesilip dualarla başladı.

AMASYA (İHA) - Amasya Şeker Fabrikası'nda 68. pancar alım kampanyası kurban kesilip dualarla başladı.

Bu yıl iç sahada uygulanacak ton başına pancar alım fiyatını da duyuran Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, "İç saha pancar ekicilerimize yüzde 16 polar ihtiva eden firesi düşülmüş pancarlarına ton başı devletin açıkladığı 420 TL fiyat üzerine 10 TL ilave edeceğiz" dedi.

Mustafa Saatcı, yaş küspe, ilaç desteği, nakliye primi gibi yan ödemeler ilave edildiğinde ton başı pancar fiyatının 530 TL'ye ulaşacağını belirterek çiftçilere hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Pancar ekim miktarının hedeflenenin çok altında bulunduğuna dikkat çekip çiftçilerin sorunlarının farkında olduklarını anlatan Saatcı, "Bu sorunlarımızı aşabilmemizin tek çaresi pancar ekiminin artmasıdır. Yokluğun paylaşımı olmaz. Lütfen pancar ekimi konusunda sizleri daha duyarlı olmaya hep beraber varlıkta buluşmaya ve varı paylaşmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile protokol üyelerinin de katılımıyla düzenlenen törende fabrikaya ilk ürün getiren üreticilere altın hediye edilerek plaket verildi. - AMASYA

Amasya Şeker'de 68. pancar alım kampanyası dualarla başladı

Amasya Şeker'de 68. pancar alım kampanyası dualarla başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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