Amasya-Samsun Karayolunda Kazalar Peş Peşe Geldi: 9 Yaralı

Amasya-Samsun karayolunda görüş mesafesinin azaldığı sisli hava nedeniyle 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı. Kazada yolcu otobüsünün içinde sıkışan şoförü ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Amasya yönüne gitmekte olan Ahmet Semiz yönetimindeki 55 HV 230 plakalı otomobile, kavşağı kaçırması nedeniyle durduğu esnada arkasından gelen Uğur Gök'ün kullandığı 34 NPV 230 plakalı otomobil çarptı. Peşlerinden gelen Mehmet Gece yönetimindeki 52 DG 947 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazada yaralanan aynı aileden Kenan, Kenan Kayra, Mevlide, Hayriye, Yağmur ve Uğur Gök, gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Ruhi Akyüz ise Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zincirleme kazadan yaklaşık 40 dakika sonra kaza yapan araçları görüp yavaşlayan Mustafa Dilaver yönetimindeki 34 VJ 3350 plakalı tıra arkasından gelen Nusret Gündoğdu'nun kullandığı 34 UG 2237 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan Gündoğdu, olay yerinde bulunan itfaiye ve güvenlik güçlerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ön kısmında büyük maddi hasar oluşan otobüsteki yolculardan Azerbaycan uyruklu Zarife Rahim de kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA