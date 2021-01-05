Amasya, şair ve şiirlere ilham kaynağı oluyor

AMASYA, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile şairlere ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Şair-yazar Kasım Alper Özdemir, memleketi Amasya'nın kendi şiirlerinin yanı sıra birçok şairlere de ilham kaynağı olduğunu söyledi.

8500 yıllık bir tarihi sahip açık hava müzesi Amasya, şairlerin ilham aldıkları şehirlerin başında geliyor. Selçuklu , İlhanlı ve Osmanlı gibi birçok devlete ev sahipliği yapan ve 14 medeniyeti içinde barındıran açık havası müzesi Amasya, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile şairlere ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. İlk şiirlerini Amasya'da yazan ve Türkiye genelinde birçok etkinlik festival ve televizyon programlarına katılan Şair-Yazar Kasım Alper Özdemir de, eserlerini memleketinden aldığı ilhamla hayata geçiriyor.'AMASYA'DAN ESİNLENEREK ŞİİRLER YAZDIM?Amasya'yı çok sevdiğini ve ilk şiirlerini Amasya'da yazdığını belirten Şair-Yazar Kasım Alper Özdemir, 'Amasya Ferhat'ın Şirin'e vurulup aşkın ateşinin yakıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Meşalesini yaktığı şehrin adıdır. Her ne kadar İstanbul'da yaşasak ta şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Doğduğum, büyüdüğüm topraklara sık sık gelip bu hasretimi fırsat buldukça dindirmeye çalışıyorum. Amasya'nın üzerinde yazmış olduğum 20'nin üzerinde şiir var. Ama en özelleri 'Amasya Aşkı', 'Çayır Özlemi' ve 'Yeşilırmak' şiirlerim, bu şiirler beni ben yapan ve Amasya civarında tanınmamı sağlayan şiirler arasında yer alıyor. Ayrıca, sadece Amasya'dan esinlenerek, yazdığım 10'un üzerinde şiirim bulunuyor? diye konuştu.'AMASYA'YI AŞKLA, SEVGİYLE VE ŞİİRLE ANLATACAĞIZ?

Amasya'nın şairlerin ilham kaynağı olduğunu söyleyen Özdemir, 'Burada Cumhuriyet döneminde yetişen çok önemli kişiler var. Yine Divan şairimiz Mihri Hatun bunun en güzel örneklerinden biridir. Yeni dönemde yetişen çok büyük ustalar vardır. Vefat etmiş olanları rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan Seyit Al ve Hüsamettin Olgun gibi üst adlara da uzun ömürler diliyorum. 2008 yılında rahmetli olan TRT sanatçımız Arif Meşhur ve bestekarımız Salih Korkmaz gibi önemli isimler bulunmakta. O yüzden şairler ve bestekarlar olarak bizler Amasya'yı aşkla, sevgiyle ve şiirle anlatacağız. Z kuşağı artık sosyal medyayı çok etkin kullanıyor. Şehrin güzel fotoğrafları çekilerek, kendi güzel sözleri ve şiirlerini süsleyerek sosyal medyada paylaşırsalar, hem memleketlerinin tanıtımını yapmış olurlar. Hem de kendilerini Amasya adına yetiştirmiş olurlar diye düşünüyorum' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı