Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Vezirköprü ilçesinde üreticilerle buluştu

AMASYA (AA) - Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, Vezirköprü ilçesinde pancar üreticileri ile bir araya geldi.

Atatürk İş Merkezi'ndeki düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda Saatcı ve Amasya Şeker Fabrikası AŞ yöneticileri, üreticilerle bir araya geldi. Saatcı, şeker pancarı fiyatı ve pancar alım miktarları konusunda da açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl 95 bin ton pancar alımı yaptıklarını belirten Saatcı, alınan pancar bedelinin yüzde 80'inin üreticiye ödendiğini, kalan miktarın ise 14-16 Şubat tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

800 liranın yanı sıra 50 lira küspe bedeli belirledikleri alım fiyatını 16 polarda 900+50 liraya yükselttiklerini dile getiren Saatcı, pancar üreticisinin bu yıl da ekime devam etmesi gerektiğini anlattı.

Saatcı, kooperatif olarak gübre alımı üzerine çalıştıklarını, tonunun kooperatife maliyetinin yaklaşık 9 bin lira olduğuna işaret ederek, 11 ay vadeyle çiftçiye gübrenin tonunu 10 bin 500 liradan verebileceklerini kaydetti.

Saatcı'nın açıklamalarının ardından şeker pancarı alım fiyatının yetersiz olduğunu savunan üreticiler, mazot ve gübre fiyatları dikkate alındığında üretimden zarar ettiklerini aktardı.

Artan şeker, gübre ve mazot fiyatları nedeniyle üretim yapamayacaklarını söyleyen bazı üreticiler, toplantı salonunu terk etti.

Toplantıya Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kaya ve Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri Uğur Yazıcı ve Ahmet Avcı da katıldı.