AMASYA Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldıAMASYA'da ticari taksinin motor kısmına girerek sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
04.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:28
Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
AMASYA'da ticari taksinin motor kısmına girerek sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yüzevler Mahallesinde sabah saatlerinde kedi sesi duyan ve kaputunu açtığında kedinin motor kısmına sıkıştığını gören bir taksi şoförü durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkararak kurtardı. Kedi hayvan barınağına götürüldü.
Kaynak: DHA