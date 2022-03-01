Amasya OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Osb'de düzenlenen toplantıda, Osb'nin 2022 yılı faaliyet planı, genişleme çalışmaları ve yer seçimi ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Osb'de genişleme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, Amasya OSB ile diğer OSB'lerdeki çalışmalarının tamamlanmasıyla sanayi potansiyelinin iki katına çıkacağını vurguladı.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Özcan Gür, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ile diğer ilgililer katıldı.