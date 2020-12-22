Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
22.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:56
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
AMASYA - Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Amasya'nın Taşova ilçesine bağı Belevi Yaylası'nda 15 dakika süren kar yağışı, her yeri beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 15 dakika yağan kar yağışı 5 santimetrelik kar kalınlığı oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI