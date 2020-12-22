Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

22.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:56

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AMASYA - Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağı Belevi Yaylası'nda 15 dakika süren kar yağışı, her yeri beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 15 dakika yağan kar yağışı 5 santimetrelik kar kalınlığı oluşturdu.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:56:35. #1.15#
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