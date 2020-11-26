Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi
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Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi

26.11.2020 21:16 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:22
Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi

Amasya'da belediye personelinden oluşturulan korona virüs temizlik timi, salgınla mücadele kapsamında şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışması yapıyor.

Amasya'da belediye personelinden oluşturulan korona virüs temizlik timi, salgınla mücadele kapsamında şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışması yapıyor.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 2 grup halindeki toplam 30 kişilik korona virüs temizlik timinin mesaisi akşam başlayarak geç saatlere kadar sürüyor. Maskelerini takıp beyaz renkteki koruyucu önlük ve tulumlarını giyen korona virüs avcıları her gece otobüs durakları, çöp konteynerleri, ibadethaneler, ATM'ler, kamelyalar ve kamusal alanları özel solüsyonla dezenfekte ediyor.

Salgının ilk görüldüğü günden bu yana temizlik çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Şehrimizi sabaha kadar sokak sokak, cadde cadde temizliyoruz. Şehrimizin virüs belasından kurtulması adına mücadele eden korona virüs timindeki arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

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Personeline hediyeler veren Belediye Başkanı Sarı, 15. yüzyılda tıp alanında önemli eserler veren ünlü hekim ve cerrah Sabuncuoğlu Şerefeddin'in salgın hastalık günlerinde yapılması gerekenler konusunda "Ellerini güzelce yıka, kalabalığa girme, uzaktan selamlaş, iyi ye, iyi iç, hasta isen yat, dışarı çıkma, dışarıda yüzünü kapa" şeklindeki tavsiyelerini de hatırlattı.

Salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 11 milyon liralık harcama yaptıklarına değinen Sarı, "Mühim olan bu beladan kurtulalım. Türkiye'nin maske sıkıntısı çektiği zaman biz bir milyon adet taahhüt ettik. Sözümüzü yerine getirdik. Amasya'da maske sıkıntımız yok. Stokumuzda 300 binden fazla maskemiz var" diye konuştu. - AMASYA

Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi
Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi
Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi
Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi
Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi
Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi
Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi
Amasya'nın korona virüs avcısı temizlik timi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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