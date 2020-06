- Amasya'nın kitap kurdu- Her gün aynı yerde oturup, yoldan geçenleri kitap okumaya çağırıyor - Amasya'nın kitap kurdu Her gün aynı yerde oturup, yoldan geçenleri kitap okumaya çağırıyor Amasya'nın Suluova ilçesinde ikamet eden 45 yaşındaki İsa Köse her gün evinden getirdiği kitaplarını okul bahçesinin duvarına dizerek yoldan geçen vatandaşları kitap okumaya teşvik ediyor.

- Amasya'nın kitap kurdu Her gün aynı yerde oturup, yoldan geçenleri kitap okumaya çağırıyor AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde ikamet eden 45 yaşındaki İsa Köse her gün evinden getirdiği kitaplarını okul bahçesinin duvarına dizerek yoldan geçen vatandaşları kitap okumaya teşvik ediyor. Amasya'nın Suluova ilçesi TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu hizmetli personeli İsa Köse, okul bahçesinde kurduğu mini kütüphanesiyle yoldan geçen vatandaşları kitap okumaya teşvik ediyor, okumak isteyenlere kitaplarını hediye ediyor. Tek başına yaptığı etkinliğin yoldan geçen herkesin dikkatini çektiğini, selam vererek takdir ettiklerini belirten İsa Köse, "Kitap okumayı kendime alışkanlık edindim. 11 yıldır düzenli olarak kitap okuyorum. Okul bahçesine tatil olması sebebiyle oyun oynamak için gelen çok oluyor. Herkesin elinde telefon, tablet, kimse okumaya önem vermiyor. Ben böyle bir etkinlik düzenliyim, çocuklara bir faydam olsun istedim ancak maalesef ki kitap okumaya karşı ilgileri yok. Kitap okumak için çağırdığım gençlerden ağabey bu devir telefon devri kitap okuma devri değil cevabını alıyorum. Anne babalardan talep var ancak gençlerde bu isteği göremiyorum. Takdir ediyoruz deyip selam verip geçiyorlar" dedi. Okul Müdür Yardımcısı Yaşar Bat ise, "Biz kitap okumayı seven bir okuluz, bu kapsamda birçok proje ve etkinliklerimiz de oldu, kitap okuyan arkadaşımız da temizlik personelimizdir. Okul bahçesinde kitap okuyarak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor, gelip geçenlerin dikkatini çekiyor. Biz de istiyoruz ki gelip geçenler sadece bakmakla yetinmesinler, gelsinler okul bahçemizde birlikte kitap okuyalım" şeklinde konuştu. Kaynak: İHA