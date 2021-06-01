Amasya'nın karayolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı. Amasya'da meydana gelen 843 ölümlü, yaralanmalı trafik kazasında 33 kişi hayatını kaybetti.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Amasya'da 2020 yılında meydana gelen 843 ölümlü, yaralanmalı trafik kazasında 33 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 33,3'ü kaza yerinde gerçekleşti. Bin 409 kişi yaralandı.

Kentte 2020 yılında toplam 3 bin 270 trafik kazası yaşandı. Bu kazaların 2 bin 427'si maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı