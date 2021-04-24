Amasya'nın kadın muhtarı 17 yıldır mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'nın kadın muhtarı 17 yıldır mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor

Amasya'nın kadın muhtarı 17 yıldır mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde 17 yıldır muhtarlık görevini üstlenen 42 yaşındaki Gülnur Kara, mahallesine hizmet etmek için özveriyle çalışıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 17 yıldır muhtarlık görevini üstlenen 42 yaşındaki Gülnur Kara, mahallesine hizmet etmek için özveriyle çalışıyor.

Yeşilırmak Mahallesi'nde 4 dönemdir muhtarlık yapan Kara, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve kadınlara yönelik çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

İlk kez muhtar seçildiğinde henüz 25 yaşında olan Kara, mahalle sakinlerinin sorunlarını evlerine giderek dinliyor.

Aynı zamanda ilçede esnaflık yapan iki çocuk annesi Kara, AA muhabirine, arkadaşlarının ısrarıyla girdiği muhtarlık yarışını kazanması sonrası gece gündüz mahalle sakinleri için severek koşturduğunu söyledi.

Herkesin derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen bir yönetim anlayışıyla muhtarlığı sürdürmeye çalıştığını dile getiren Kara, "Aday olduğumda tek tek evleri, esnafı dolaştım, hepsinin desteğini aldım. Kadın olduğumdan dolayı daha çok destek gördüm diyebilirim. Bunu seçimlerde de gördük zaten, 4 dönemdir muhtar seçiliyorum." şeklinde konuştu.

"Kadınlar seçimlere girsinler, toplumun içinde olsunlar"

Seçildikten sonra tekrar mahalleyi dolaşıp önce ihtiyaç sahiplerini tespit ettiğini anlatan Kara, "Ağlayarak eve geldiğim çok oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşların, kadınların ne durumda olduğuna, annelerin çocuklarını ne zor şartlar altında büyüttüğüne şahit oldum. Hepsini tespit ettim, yardım yapanlarla bu vatandaşlarımız arasında köprü olduk." ifadelerini kullandı.

Görevini ilk günkü sevgi ve heyecanla sürdürdüğünü vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Mahalle halkı tarafından çok seviliyorum. İstediğim zaman istediğim evin kapısını rahatlıkla çalabiliyorum. 'Bu saatte niye geldin?' diye bir şey yok kesinlikle. Her girdiğim kapıdan çayımı, kahvemi içmeden, yemeğimi yemeden çıkmam. Daha çok kadın muhtar adayı olsun, daha çok kadın muhtar seçilsin isterim. Kadınlar seçimlere girsinler, toplumun içinde olsunlar. Ben bir evin sorunuyla ilgili ilk önce o evin hanımıyla muhatap oluyorum. Çünkü evi çekip çeviren annedir, kadındır. O daha iyi bilir evin ihtiyaçlarını. Bu konuda daha çok tutuyorum kadınları."

"Kadın muhtarımız olduğu için mutluyuz ve memnunuz"

Mahalle sakinlerinden Gülşen Yerkozlu ise mahallenin üzerinde 17 yıldır "kadın eli" bulunmasından mutlu olduklarını belirterek, "Birbirimizi destekliyoruz. O bana kardeşlik yapıyor, ben ona ablalık yapıyorum. Bir kadın muhtarımız olduğu için mutluyuz ve memnunuz. Rahatlıkla yanına gelip dertlerimizi anlatabiliyoruz. Bu bizim için büyük şans." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

TOKAT KÖYÜN SU BORUSUNU KIRIP, AĞACA 'DERS OLSUN' YAZDILAR
TOKAT KÖYÜN SU BORUSUNU KIRIP, AĞACA 'DERS OLSUN' YAZDILAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amasya'nın kadın muhtarı 17 yıldır mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:19:59. #1.15#

title