Amasya'nın kadın muhtarı 17 yıldır mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde 17 yıldır muhtarlık görevini üstlenen 42 yaşındaki Gülnur Kara, mahallesine hizmet etmek için özveriyle çalışıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 17 yıldır muhtarlık görevini üstlenen 42 yaşındaki Gülnur Kara, mahallesine hizmet etmek için özveriyle çalışıyor.

Yeşilırmak Mahallesi'nde 4 dönemdir muhtarlık yapan Kara, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve kadınlara yönelik çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

İlk kez muhtar seçildiğinde henüz 25 yaşında olan Kara, mahalle sakinlerinin sorunlarını evlerine giderek dinliyor.

Aynı zamanda ilçede esnaflık yapan iki çocuk annesi Kara, AA muhabirine, arkadaşlarının ısrarıyla girdiği muhtarlık yarışını kazanması sonrası gece gündüz mahalle sakinleri için severek koşturduğunu söyledi.

Herkesin derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen bir yönetim anlayışıyla muhtarlığı sürdürmeye çalıştığını dile getiren Kara, "Aday olduğumda tek tek evleri, esnafı dolaştım, hepsinin desteğini aldım. Kadın olduğumdan dolayı daha çok destek gördüm diyebilirim. Bunu seçimlerde de gördük zaten, 4 dönemdir muhtar seçiliyorum." şeklinde konuştu.

"Kadınlar seçimlere girsinler, toplumun içinde olsunlar"

Seçildikten sonra tekrar mahalleyi dolaşıp önce ihtiyaç sahiplerini tespit ettiğini anlatan Kara, "Ağlayarak eve geldiğim çok oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşların, kadınların ne durumda olduğuna, annelerin çocuklarını ne zor şartlar altında büyüttüğüne şahit oldum. Hepsini tespit ettim, yardım yapanlarla bu vatandaşlarımız arasında köprü olduk." ifadelerini kullandı.

Görevini ilk günkü sevgi ve heyecanla sürdürdüğünü vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Mahalle halkı tarafından çok seviliyorum. İstediğim zaman istediğim evin kapısını rahatlıkla çalabiliyorum. 'Bu saatte niye geldin?' diye bir şey yok kesinlikle. Her girdiğim kapıdan çayımı, kahvemi içmeden, yemeğimi yemeden çıkmam. Daha çok kadın muhtar adayı olsun, daha çok kadın muhtar seçilsin isterim. Kadınlar seçimlere girsinler, toplumun içinde olsunlar. Ben bir evin sorunuyla ilgili ilk önce o evin hanımıyla muhatap oluyorum. Çünkü evi çekip çeviren annedir, kadındır. O daha iyi bilir evin ihtiyaçlarını. Bu konuda daha çok tutuyorum kadınları."

"Kadın muhtarımız olduğu için mutluyuz ve memnunuz"

Mahalle sakinlerinden Gülşen Yerkozlu ise mahallenin üzerinde 17 yıldır "kadın eli" bulunmasından mutlu olduklarını belirterek, "Birbirimizi destekliyoruz. O bana kardeşlik yapıyor, ben ona ablalık yapıyorum. Bir kadın muhtarımız olduğu için mutluyuz ve memnunuz. Rahatlıkla yanına gelip dertlerimizi anlatabiliyoruz. Bu bizim için büyük şans." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur