Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu
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Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu

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Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu

Şehzadeler şehri Amasya'da Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri öncesi Harşena Kalesi'nin zirvesine çıkarak konser veren belediye bandosu, bu geleneği 157 yıldır yaşatıyor.

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Şehzadeler şehri Amasya'da Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri öncesi Harşena Kalesi'nin zirvesine çıkarak konser veren belediye bandosu, bu geleneği 157 yıldır yaşatıyor.

Ramazan'ın ilk iftarında bu geleneğin sürdürülmesi için bando takımıyla Harşena Kalesi'ne çıkan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, iftar topunu da ateşlediler. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi.

14 farklı medeniyete ev sahipliği yapan Amasya'nın Türk-İslam kültürünün önemli unsurlarını barındırdığını belirten Vali Masatlı, "Amasya'da ramazanlar diğer şehirlerimize göre daha farklı geçiyor. Bu sene de salgına rağmen, inşallah farklı geçecek. 157 yıllık geleneğimiz burada devam ediyor. Bu tür geleneklerin her zaman yaşatılması gerekiyor. Ramazan ayının, birliğimize, beraberliğimize, yardımlaşma duygumuza katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Ramazan'ın birlik, bereket ve paylaşma anlamı taşıdığını anlatan Başkan Sarı da, "Bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla Amasya halkı evlerinde, biz de onların evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bando ekibimizle evlerinde kalan Amasyalılara konser vereceğiz" diye konuştu. - AMASYA

Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu
Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu
Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu
Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu
Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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