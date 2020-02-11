Amasya nehre düşen yavru kedi kurtarıldı
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Amasya nehre düşen yavru kedi kurtarıldı

Nehre düşen yavru kedi kurtarıldıAMASYA'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

11.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:40
Amasya nehre düşen yavru kedi kurtarıldı

Nehre düşen yavru kedi kurtarıldı

'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen yavru kedi için vatandaşlar belediye ekiplerine verdi. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi botla kurtardı. Donmak üzere olan yavru kediyi araçlarına alan ekipler, ısıttıktan sonra salıverdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Amasya nehre düşen yavru kedi kurtarıldı
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