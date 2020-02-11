: Amasya nehre düşen yavru kedi kurtarıldı

11.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:40

Nehre düşen yavru kedi kurtarıldı

AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen yavru kedi için vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi botla kurtardı. Donmak üzere olan yavru kediyi araçlarına alan ekipler, ısıttıktan sonra salıverdi.

Kaynak: DHA

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