Amasya mutfağı gastronomide markalaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amasya mutfağı gastronomide markalaşıyor

14.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:17
Amasya mutfağı gastronomide markalaşıyor

Amasya Belediyesi'nin hayata geçireceği "Amasya Mutfağı Gastronomide Markalaşıyor" adlı projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (OKA) hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Amasya Belediyesi'nin hayata geçireceği "Amasya Mutfağı Gastronomide Markalaşıyor" adlı projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (OKA) hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Kentin gastronomi kültürünün incelenmesi ve markalaşması hedefiyle sürecek çalışmalarda yemeklerin analiz edilmesi, Amasya mutfağına özgü yemeklerin belirlenmesi ve yapım tariflerinin çıkarılması amaçlanıyor.

İnsanların kültür turizminin yapıldığı tarihi ve kültürel zenginliklere sahip şehirlere yönelmeye başladığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Şehrimizi turizm açısından destekleyerek Amasya'mızı cazibe merkezi haline getirecek olan bu proje ile zengin mutfağımızı tanıtma, geliştirme ve yenileme fırsatı kazanacağız" dedi.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip olan Amasya'nın gastronomi alanında da birçok değeri barındırdığını vurgulayan Belediye Başkanı Sarı, "Gastronomi turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması şehrimize gelen turist sayısını doğrudan etkileyeceği gibi turizm alanında da bizleri rekabet edilemeyecek seviyelere çıkaracaktır. Ekiplerimizle başarılı bir projeye daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün de belirttiğimiz gibi biz Amasya'mıza sevdalıyız. Bu sevgi doğrultusunda bu güzel Şehr-i Şirin kentimizi turizm açısından tahmin edemeyeceğiniz kadar ilerleteceğiz. Teleferik, tramvay, Ferhat tepesi ve otel projemizin yanı sıra bu proje ile Amasya'mızın adını geniş kitlelere duyurmuş olacağız. Birbirinden lezzetli tatları, hikayesi olan şifalı yemekleri tatmak için turistler buraya akın edecek, böylece istihdam artacak ve ticari canlılık ortaya çıkmış olacaktır" diye konuştu. - AMASYA

Amasya mutfağı gastronomide markalaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kabzası hayvan boynuzundan yapılan 'Yusufeli bıçağı' markalaşıyor
Kabzası hayvan boynuzundan yapılan 'Yusufeli bıçağı' markalaşıyor
1. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı başladı
1. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı başladı
Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar 'Faraşin' adıyla markalaşacak
Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar "Faraşin" adıyla markalaşacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam İrem Derici Cemal Hünal Haluk Bilginer
Spor Adem Ljajic Serdar Aziz Pierre Webo Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Beşiktaş Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya mutfağı gastronomide markalaşıyor - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:24:13. #1.15#
title