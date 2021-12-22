Amasya'mıza 2022 Müjdesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'mıza 2022 Müjdesi

Amasya'mıza 2022 Müjdesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik ile yeni spor tesisleri yapımı için 17 milyon lira tutarında bir protokol imzaladık.

ANKARA (Habermetre) - Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik ile yeni spor tesisleri yapımı için 17 milyon lira tutarında bir protokol imzaladık.

Bu protokolle;

6 adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası,

4 adet Kapalı Halı Saha,

8 adet Basketbol-Voleybol Sahası,

1 adet Spor Salonlu Gençlik Merkezini şehrimize kazandırmış bulunuyoruz.

Şehrimize gelen bu yatırıma verdikleri destek için başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkanım Sn. Devlet Bahçeli'ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Kasapoğlu'na ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyoruz.

Amasya'mıza hayırlı uğurlu olsun.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title