Amasya'mıza 2022 Müjdesi

ANKARA (Habermetre) - Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik ile yeni spor tesisleri yapımı için 17 milyon lira tutarında bir protokol imzaladık.

Bu protokolle;

6 adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası,

4 adet Kapalı Halı Saha,

8 adet Basketbol-Voleybol Sahası,

1 adet Spor Salonlu Gençlik Merkezini şehrimize kazandırmış bulunuyoruz.

Şehrimize gelen bu yatırıma verdikleri destek için başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkanım Sn. Devlet Bahçeli'ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Kasapoğlu'na ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyoruz.

Amasya'mıza hayırlı uğurlu olsun.

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