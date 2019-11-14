Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri

14.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:42

Amasya Merzifon Havalimanında 2019 yılının 10 ayında 141 bin 248 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya'ya hizmet veren havalimanını ekim ayında 14 bin 37 kişi kullandı.

İç hatlarda 103, dış hatlarda ise 2 olmak üzere 105 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 94 tona ulaştı.

Yılın 10 ayında ise Amasya Merzifon Havalimanından 141 bin 248 yolcu hizmet aldı.

Hizmet verilen uçak trafiği bin 74, yük trafiği ise bin 176 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA