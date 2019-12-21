Amasya merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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Amasya merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

21.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:54
Amasya merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

merkezli 8 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 37 ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve 'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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