Amasya Merkezli 4 İldeki Uyuşturucu Operasyonu - 22 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Amasya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildi.
Amasya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildi.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Amasya, İstanbul, Samsun ve Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Amasya merkezli 4 ilde 6 gün önce düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı.