Amasya Merkezli 4 İldeki Uyuşturucu Operasyonu
Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.
Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Amasya, İstanbul, Samsun ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.