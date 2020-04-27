AMASYA Küçük Mustafa hayalindeki ok ve yaya kavuştu Küçük Mustafa hayalindeki ok ve yaya kavuştuAMASYA'da Mustafa Said Yazıcı (7) kumbarasında ok ve yay almak için biriktirdiği 200 TL'yi 'Biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına bağışladı.

Küçük Mustafa hayalindeki ok ve yaya kavuştu

AMASYA'da Mustafa Said Yazıcı (7) kumbarasında ok ve yay almak için biriktirdiği 200 TL'yi 'Biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına bağışladı. Küçük çocuğun durumunu öğrenen Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mustafa'nın hayalindeki ok ve yayı kendisine hediye etti.

Amasya'da Mustafa Said Yazıcı, ok ve yay almak için biriktirdiği 200 TL'yi 'Biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına bağışladı. Küçük çocuğun bağış yaptığını öğrenen Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, ulaştığı Mustafa'ya ok ve yay hediye etti. Mustafa Said Yazıcı, 'Kumbaramda 200 lira biriktirmiştim, sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan bu kampanyayı başlatınca bende bu kampanyaya paramı vermek istedim. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız beni görmüş, bana ok ve yay göndermiş, ona çok teşekkür ediyorum' dedi.

Eyüp Yazıcı ise, 'Oğlum Mustafa Said Yazıcı, kumbarasında 200 lira biriktirmişti. Biriktirme sebebi de okçuluğa çok merak ettiği için merakı olduğu için ok ve yay takımı almaktı. Cumhurbaşkanımızın 'Biz bize yeteriz' kampanyasını televizyonda duyunca babacığım ben bu paramı oraya vermek istiyorum, ihtiyaç sahiplerine kullanılsın diye öneride bulundu. Bende bu fikrini kabul ettim. Neticede paramız ulaştı ve akabinde Sayın Haydar Ali Yıldız beyin haberi olduktan sonra büyük bir jest yaparak, oğluma ok ve yay takımı göndermişler çok teşekkür ediyorum? diye konuştu.

Mustafa aldığı hediye olan ok ve yayını ise elinden bir an olsun bırakmıyor.

Kaynak: DHA