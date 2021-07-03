Amasya kirazı Avrupa ve Rusya'da ağızları tatlandırıyor

Amasya'da üretilip tadı ve kalitesiyle nam salan kirazlar, ihraç edildiği Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ile Irak'ta ağızları tatlandırıyor.

Amasya'da üretilip tadı ve kalitesiyle nam salan kirazlar, ihraç edildiği Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ile Irak'ta ağızları tatlandırıyor. Şehzadeler kentinde bu yıl verimli geçen kiraz hasadı üreticinin de yüzünü güldürdü. Yurt dışına gönderilen kiraz çeşitleri dalında 12 liraya varan fiyatlarda alıcı buldu.

Vali Masatlı: "Amasya kirazı bir numara"

Rusya, Avrupa ülkeleri ve Irak dahil her tarafa kiraz satışı yapıldığını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Amasya kirazı bir numara. Lezzeti ve dayanıklılık süresiyle alıcıların dikkat ettiği hususların başında geliyor" dedi.

İl genelinde 26 bin dekarlık alanda 35 bin tonun üzerinde kiraz üretiminin gerçekleştiğine değinen Vali Masatlı, yüzde 20 seviyesinde olan ihracat oranını artırmak amacıyla üretimi destekleyen projelerin uygulandığını vurguladı. 600 tona yakın kiraz üretiminin yapıldığı Boyalı köyüne giderek üreticilerle görüşüp bereketli kazanç dileyen Masatlı, "Üretim miktarı artarken fiyatlarında çiftçilerimizi ve satıcılarımızı memnun edecek seviyede olması bizleri sevindirdi" diye konuştu. İncelemede İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de yer aldı.

Köylerinde üretilen kirazların kilosunun 12 liraya varan fiyatlarda satılıp yurtdışına gönderildiğini anlatan Boyalı Köyü Muhtarı Bekir Değirmenci, "Geçen yıla göre kiraz fiyatları 2,3 kat arttı. Bu yıl hem fiyat hem de ürünlerimizin verimi çok iyi" diye konuştu.

En yoksul köyler arasındaydı, şimdi tersine göç alıyor

Köylerinin 20 yıl öncesine kadar kentin en yoksul köyleri arasında gösterildiğini hatırlatan Değirmenci, sulama yatırımları sayesinde gelişen ihracata uygun kiraz üretimiyle beraber 50 olan hane sayısının ikiye katlandığını ve artık tersine göç alan bir konuma ulaştığını söyledi.

Soğuk hava işletmeleri devrede

Daldan koparılan kirazlar modern soğuk hava işletmelerinde sulu soğutma sisteminden geçerek şoklama geçirip uyuyor. Daha sonra soğuk zincir bozulmadan paketlenip boyuna göre ayrılarak tüketicilerin sofrasına ulaştırılıyor.

Başarılı kiraz üreticileri ödüllendiriliyor

35 bin ton kiraz yetiştiriciliğiyle Türkiye'de 7. sırada bulunan kentte başarılı kiraz üreticileri her yıl ödüllendiriliyor. En başarılı kiraz üreticisinin belirlendiği kiraz teşvik yarışmasında birinciliği bu yıl 46 yarışmacı arasından Selma Gider kazanmıştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı