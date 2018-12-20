Amasya Kemikleri Bulunan Maden İşçisi İçin Hüzünlü Bekleyiş

Kemikleri bulunan maden işçisi için hüzünlü bekleyiş

AMASYA'da kömür ocağında kazı yapan işçilerin bulduğu iskeletin 53 yıl önce meydana gelen ve 69 madencinin hayatını kaybettiği 7 madencinin de kaybolduğu grizu faciasında ulaşılamayan madencilerden birine ait olduğu ihtimali madenci yakınlarını hüzünlü bir bekleyişe soktu. Bu patlamada ağabeyini kaybeden Muharrem Kaplan, acılarının 53 yıl sonra yeniden tazelendiğini belirterek 'Şuanda toprak altından çıkmaları hüzünle beraber bir mezarımızın olacağı ümidi doğduö dedi.

Merzifon ilçesi Yeni Çeltek Kömür İşletmelerinde çalışan işçiler dün sabah yer altı maden sahasında kazı sırasında bir insan iskeleti ile karşılaştı. Kömür madeninde kazı çalışması durduruldu, olay jandarma ekiplerine bildirildi. Maden sahasında yapılan incelemede bareti ve kazması yanında bulunan insan iskeleti çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DNA incelemesi yapılacak iskeletin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılacağı belirtildi.

Öte yandan maden ocağında 19 Mart 1965 yılında meydana gelen grizu patlamasında 69 madenci hayatını kaybetmiş, 7 madenciye ise ulaşılamamıştı. Bulunan iskeletin ulaşılamayan madencilerden birine ait olduğu sanılırken bu durum madencilerin yakınlarını da hüzünlü bir bekleyişe soktu. 1965 yılındaki grizu patlamasında ulaşılamayan 7 madenciden 3'ünün

Merzifon İlçesi Kayadüzü Köyü'nden olduğu belirtildi.

Ağabeyi Seyit Ali Kaplan'ı o yılki grizu patlamasında kaybeden Muharrem Kaplan (68) umutla ve hüzünle bulunan kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesini beklediklerini belirterek 'Jandarma tarafından muhtarımla iletişime geçilmiş. Bizlerin DNA testi için kan örneği vermek üzere çağırılabileceğini söylemişler. Biz de hüzünlü bir şekilde bekliyoruz. Ağabeyim patlamada hayatını kaybettiğinde ben 15 yaşındaydım. O dönem cenazesine ulaşılamadı. Bu patlamada köyümüzden 5 kişi öldü. Bunlardan 2'sinin cenazesi bulundu 3'nün ise bulunamamıştı. Bunlardan biri de benim ağabeyimdi. O günden beri acısı yüreğimizde. Bu bekleyiş acımızın tazelenmesi oldu. Bu zamana kadar toprak altında kaldılar ruhları şad olsun. Şuanda toprak altından çıkmaları hüzünle beraber bir mezarımızın olacağı ümidi doğdu. Ağabeyim öldüğünde evliydi eşi hamileydi iki de çocuğu vardı. Yıllarca bu acı içinde yaşadık. Şimdi de acı içerisinde sonucu bekliyoruzö dedi.

Kayadüzü Köyü Muhtarı Yılmaz Katırcı ise bu zamana kadar maden kazalarında köylerinden 28 maden işçisinin öldüğünü söyleyerek 'Köyümüzden çok maden şehidimiz var. Bizde 2009 yılında köyümüzde tam tepe mevkiinde onlar için bir Maden Şehitleri Anıtı oluşturduk. Buradaki rölyef ve kaidede 180 maden şehidimizin isimleri yazıyor. Ayrıca bir bölümde de fotoğrafları var. Yine temsili bir maden ocağı tüneli var. Onları anmaya yaşatmaya devam ediyoruz. Son olarak dün beni jandarmadan aradılar. Bir işçinin kemiklerinin bulunduğunu söylediler. Köyümüzde o dönem yaşayan 3 işçinin cenazesine ulaşılamamıştı. Bir ümit yakınları şuan bekleyiş içerisindeö diye konuştu.

Kaynak: DHA