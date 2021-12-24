Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta 2 gün süreyle etkili olan kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 17, merkezde ise 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 263 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da da 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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